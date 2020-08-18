Оппозиция Беларуси назвала свои цели и перечислила стран-партнеров

Светлана Тихановская / GettyImages

В Беларуси доверенное лицо оппонентки Лукашенко Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что Координационный совет действует на основании принципов Конституции и не ставит перед собой цели захвата власти.

Об этом она сказала во время пресс-конференции, пишет Медуза.

Также стало известно о том, что 19 августа на первом заседании совета изберут президиум, который будет состоять из семи членов и будет принимает решения большинством голосов.

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Также Колесникова назвала "странами-партнерами" Россию, Украину и страны Евросоюза, которыми Беларусь "хочет поддерживать дружеские, прагматичные отношения".

Колесникова также заявила, что белорусская оппозиция получала запрос по поводу сотрудничества от партнеров "во внешнем мире".

Ранее Лукашенко обвинил оппозицию в "захвате власти" и назвал ее "нацистами", а также пригрозил "остудить некоторые горячие головы".

Напомним, Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета и призвала белорусские власти отдать рычаги управления государством мирным путем.

Ранее у оппозиционного кандидата не исключили, что Лукашенко могут привлечь к уголовной ответственности в случае прихода к власти.