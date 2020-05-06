Опрос показал катастрофически низкую поддержку Путина в РФ

Путин теряет голоса российских избирателей / Reuters

Поддержка народом России президента РФ Владимира Путина снизилась до исторического минимума.

Как говорится в новом социологическом исследовании Левада Центра, деятельность главы Кремля поддерживают 59% респондентов, 33% — не поддерживают, а 8% не знают, что сказать в ответ на вопрос.

Опрос демонстрирует, что работу премьер-министра страны Михаила Мишустина одобряет 46% респондентов, а не одобряют — 23%, 32% — затрудняются ответить.

Исследователи констатируют, что у Путина никогда за время его нахождения в Кремле не было такого низкого уровня поддержки. Предыдущий минимум был зафиксирован в марте 2013 года (63%) и нынешнем марте (тоже 63%). Наибольшая поддержка у российского лидера была в 2015 году, через год после аннексии Крыма – она составила 85%.

Опрос проводился посредством телефонного интервью 24–27 апреля. В нем приняли участие 1 608 человек. Статистическая погрешность не больше 2,4%.

Как ранее сообщалось, в Украине лидером электоральных симпатий остается партия Владимира Зеленского Слуга народа. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце апреля, в парламент прошли бы четыре партии.

Напомним, президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев. Если бы выборы президента состоялись в конце апреля, более 42% украинцев проголосовали бы за действующего президента.