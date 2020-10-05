"Оружие идет потоком": в Баку сделали резкий выпад в адрес РФ из-за Карабаха

Роль посредников в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе неудовлетворительная, заявила Эльмира Ахундова.
Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова рассказала о роли России в конфликте в Нагорном Карабахе.
Об этом азербайджанский посол сообщила на брифинге в Киеве, передает УНИАН.
Она отметила, что Россия является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному переговорному процессу в Нагорном Карабахе и пыталась выступать в роли посредника.
"Роль посредников, как заявил наш президент, была неудовлетворительной. Мы не довольны их деятельностью. Они могли бы за все это время применить санкции к агрессору, принудить его к миру, оказать какое-то более серьезное давление на страну-оккупанта, однако этого сделано не было", - сказала посол.
"Что касается возможности России повлиять на ситуацию, мы видим достаточно сдержанную позицию российской стороны. Россия ограничивается призывами к миру, правда мы видим, что российское вооружение продолжает идти полным потоком через территории Средней Азии, через Иран, поставляется по-прежнему на территорию Армении", - заявила Ахундова.
Также она подчеркнула, что Армения в Нагорном Карабахе пытается привлечь страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Ранее Ахундова рассказала об итогах переговоров с властями Украины по поводу событий за Нагорный Карабах.
По ее словам, прошли переговоры в Министерстве иностранных дел, а также с депутатами Верховной Рады.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.