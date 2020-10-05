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"Оружие идет потоком": в Баку сделали резкий выпад в адрес РФ из-за Карабаха

5 октября 2020, 17:54

Роль посредников в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе неудовлетворительная, заявила Эльмира Ахундова.

Карабах
Боевые действия за Нагорный Карабах / Reuters

Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова рассказала о роли России в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом азербайджанский посол сообщила на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

Она отметила, что Россия является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному переговорному процессу в Нагорном Карабахе и пыталась выступать в роли посредника.

"Роль посредников, как заявил наш президент, была неудовлетворительной. Мы не довольны их деятельностью. Они могли бы за все это время применить санкции к агрессору, принудить его к миру, оказать какое-то более серьезное давление на страну-оккупанта, однако этого сделано не было", - сказала посол.

"Что касается возможности России повлиять на ситуацию, мы видим достаточно сдержанную позицию российской стороны. Россия ограничивается призывами к миру, правда мы видим, что российское вооружение продолжает идти полным потоком через территории Средней Азии, через Иран, поставляется по-прежнему на территорию Армении", - заявила Ахундова.

Также она подчеркнула, что Армения в Нагорном Карабахе пытается привлечь страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Ранее Ахундова рассказала об итогах переговоров с властями Украины по поводу событий за Нагорный Карабах.

По ее словам, прошли переговоры в Министерстве иностранных дел, а также с депутатами Верховной Рады.

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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