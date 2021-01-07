"Ослабление санкций против России": в Британии сделали заявление по ситуации с Крымом

Лицензия Великобритании для морских портов Крыма не меняет политики Лондона в отношении аннексированного полуострова, утверждает Мелинда Симонс.
Официальный Лондон поддерживает территориальную целостность Украины и продолжает придерживаться санкционной политики в отношении РФ из-за аннексии автономной республики Крым. Информация об ослаблении ограничений не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства Великобритании в Украине в социальной сети Facebook, в котором приводится соответствующее заявление британского посла Мелинды Симмонс.
"Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными", - заявила дипломат.
Также в посольстве подчеркнули, что общая лицензия Великобритании, которая была выдана британским Минфином для морских портов Крыма, соответствует директивам статьи 6а решения Совета ЕС №269/2014. Таким образом, решение не отменяет ранее действовавшей санкционной политики против РФ.
Решение Великобритании по Крыму
- На сайте правительства Британии опубликован документ, из которого следует, что королевство с 1 января 2021 года разрешило своим судам заходить в порты аннексированного Россией Крыма в случае экстренных обстоятельств.
- Согласно лицензии, британским кораблям предоставлена возможность напрямую оплачивать услуги предприятию Крымские морские порты за пользование портовыми терминалами, захваченными россиянами на территории оккупированного полуострова.
- В Госдуме России такое решение расценили как "косвенное признание Крыма частью РФ", о чем в комментарии изданию ТАСС заявил депутат Андрей Козенко.