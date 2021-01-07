"Ослабление санкций против России": в Британии сделали заявление по ситуации с Крымом

Позиция Великобритании по Крыму не изменилась - посольство / facebook.com/ukinukraine

Официальный Лондон поддерживает территориальную целостность Украины и продолжает придерживаться санкционной политики в отношении РФ из-за аннексии автономной республики Крым. Информация об ослаблении ограничений не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства Великобритании в Украине в социальной сети Facebook, в котором приводится соответствующее заявление британского посла Мелинды Симмонс.

"Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными", - заявила дипломат.

Также в посольстве подчеркнули, что общая лицензия Великобритании, которая была выдана британским Минфином для морских портов Крыма, соответствует директивам статьи 6а решения Совета ЕС №269/2014. Таким образом, решение не отменяет ранее действовавшей санкционной политики против РФ.

Решение Великобритании по Крыму