Освободить всех: в США резко обратились к Беларуси

В США потребовали от Беларуси выполнять обязательства / Reuters

З​аместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных.

Биген отметил, что с августа в Беларуси грубо нарушаются права человека - страна не выполняет обязательства как члена ОБСЕ.

"Более 100 политических заключенных удерживаются в Беларуси за использование своих прав и фундаментальных свобод", - сказал Биген в ходе выступления на виртуальном совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, пишет Голос Америки.​

Он призвал освободить всех несправедливо задержанных и отметил, что политзаключенные, среди которых есть журналисты, должны участвовать в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским обществом Беларуси.

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