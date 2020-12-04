Освободить всех: в США резко обратились к Беларуси

В США призвали Беларусь освободить более 100 политзаключенных.
Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных.
Биген отметил, что с августа в Беларуси грубо нарушаются права человека - страна не выполняет обязательства как члена ОБСЕ.
"Более 100 политических заключенных удерживаются в Беларуси за использование своих прав и фундаментальных свобод", - сказал Биген в ходе выступления на виртуальном совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, пишет Голос Америки.
Он призвал освободить всех несправедливо задержанных и отметил, что политзаключенные, среди которых есть журналисты, должны участвовать в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским обществом Беларуси.
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События в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Беларуси Александр Лукашенко 10 октября решил встретиться в следственном изоляторе КГБ с представителями белорусской оппозиции. На встрече присутствовали 11 политических заключенных.
- У Лукашенко заявили, что в СИЗО КГБ обсуждались вопросы внесения изменений в Конституцию страны на законных основаниях. Однако подробности разговора не рассказали.
- Лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что инициатива Лукашенко связана с попыткой ослабить протестное движение в Беларуси и фактическое признание властями наличия в стране политических заключенных.
- Ранее в белорусской оппозиции рассказал об увольнении сотни силовиков, которые принимали участие в разгонах протестных акций. Причиной называют появление в публичной сфере их личных данных.