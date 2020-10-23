"Освобождены важные территории" - в Баку рассказали свою версию боев в Карабахе

В азербайджанском Минобороны продолжают рапортовать о победах своей армии в рамках военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Азербайджанские военные утверждают, что в районе Нагорного Карабаха продолжаются активные боевые действия.
Как сообщают в Министерстве обороны страны, в результате операций, проведенных азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта.
"Разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты", — заявили в ведомстве.
На данный момент, утверждают в Минобороны, боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения.
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Война в Нагорном Карабахе - что было ранее:
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха обострился утром 27 сентября. После ряда взаимных обвинений Баку и Еревана из-за нарушения режима прекращения огня, Азербайджан начал контрнаступательную операцию.
Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил - Баку не сможет при помощи армии взять под контроль Нагорный Карабах и призывает проводить переговоры об установлении мира при участии международных посредников.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, считает, что Баку готов дать согласие на ввод миротворческого контингента и обеспечить создание культурной автономии армян в Нагорном Карабахе. Однако Азербайджан категорически против суверенизации данного анклава.