"Освобождены важные территории" - в Баку рассказали свою версию боев в Карабахе

В Баку рассказали свою версию боев в Карабахе / Reuters

Азербайджанские военные утверждают, что в районе Нагорного Карабаха продолжаются активные боевые действия.

Как сообщают в Министерстве обороны страны, в результате операций, проведенных азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта.

"Разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты", — заявили в ведомстве.

На данный момент, утверждают в Минобороны, боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения.

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Война в Нагорном Карабахе - что было ранее:

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха обострился утром 27 сентября. После ряда взаимных обвинений Баку и Еревана из-за нарушения режима прекращения огня, Азербайджан начал контрнаступательную операцию.

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил - Баку не сможет при помощи армии взять под контроль Нагорный Карабах и призывает проводить переговоры об установлении мира при участии международных посредников.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, считает, что Баку готов дать согласие на ввод миротворческого контингента и обеспечить создание культурной автономии армян в Нагорном Карабахе. Однако Азербайджан категорически против суверенизации данного анклава.