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От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

19 мая 2021, 16:23

Огромная глыба льда имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Айсберг A-76 со спутника / фото Европейского космического агентства

От Антарктиды откололась гигантская часть льда: айсберг-рекордсмен в пять раз больше Киева. Гигантский айсберг площадью около 4 320 квадратных километров откололся Антарктиды и движется в воде, говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Айсберг получил название А-76. Судя по спутниковым снимкам, огромная глыба льда имеет длину около 170 км и ширину 25 км. Как информируют в агентстве, айсберг откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла.

Читайте такжеОт Антарктиды может отколоться айсберг размером с Берлин (ФОТО)Ранее самым огромным считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров, но А-76 обошел прежнего рекордсмена. Он также находится в море Уэдделла. А-76 по площади в пять раз больше, чем Киев.

Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников Антарктиды, образуя столообразны плавучие острова. Айсберги, которые образуются от ледников Гренландии, имеют скалообразную форму.

Антарктические айсберги отслеживаются соответствующими службами и получают названия. Имена предоставляются каждому айсберга, превышающем 10 миль длиной в отношении одной или нескольких осей. Имя состоит из буквы, которая соответствует направлению происхождения айсберга, и порядкового номера.

Антарктида Гренландия
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