Отец Тесака сделал заявление об убийстве сына

На теле остались следы пыток - отец Марцинкевича / Агентство Москва

Известный российский активист Максим Марцинеквич, который, согласно официальной версии следствия покончил жизнь самоубийством, мог быть убит. Об этом свидетельствуют следы пыток на теле видеоблогера.

Об этом заявил его отец Сергей Марцинкевич, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам мужчины, его сына подвергли пыткам, поэтому версия о суициде не соответствует действительности.

"Я осмотрел труп. Это было реальное убийство. Там были следы пыток – оторваны два ногтя на ногах, сделан укол. В общем, следы пыток там остались. Вы не верьте, что это было самоубийство", - утверждает он.Читайте такжеНазвана причина смерти активиста Тесака