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Отец Тесака сделал заявление об убийстве сына

24 сентября 2020, 14:11

Сергей Марцинкевич считает, что версия о самоубийстве его сына Максима не соответствует реальным фактам.

Тесак
На теле остались следы пыток - отец Марцинкевича / Агентство Москва

Известный российский активист Максим Марцинеквич, который, согласно официальной версии следствия покончил жизнь самоубийством, мог быть убит. Об этом свидетельствуют следы пыток на теле видеоблогера.

Об этом заявил его отец Сергей Марцинкевич, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам мужчины, его сына подвергли пыткам, поэтому версия о суициде не соответствует действительности.

"Я осмотрел труп. Это было реальное убийство. Там были следы пыток – оторваны два ногтя на ногах, сделан укол. В общем, следы пыток там остались. Вы не верьте, что это было самоубийство", - утверждает он.Читайте такжеНазвана причина смерти активиста Тесака

  • О смерти российского активиста Максима Марцинкевича стало известно 16 сентября. Его тело нашли в СИЗО №3 Челябинска, где Тесак находился перед отправкой по этапу в Москву. Сообщалось, что Марцинкевич покончил с собой, воспользовавшись бритвенным станком.
  • Незадолго до смерти Марцинкевич мог быть избит. На последней фотографии под его глазом заметен синяк.
  • В социальных сетях появилось якобы прощальное письмо Тесака, в котором он просит прощения и заявляет об отсутствии намерений причинить неприятности администрации СИЗО №3 в Челябинске.
  • Позже стало известно, что на теле Марцинкевича специалисты независимой экспертизы обнаружили раны на шее и гематомы на руках. Такие увечья, по словам адвоката семьи видеоблогера, вряд ли человек мог нанести себе самостоятельно.
Максим Марцинкевич Тесак умер новости России убийство самоубийство
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