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"Отходил" 15 минут: Путин рассказал, как "нюхнул порошка" от коронавируса

24 ноября 2021, 17:38
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Президент РФ поделился впечатлениями.

Владимир Путин
Владимир Путин испытал российский препарат / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса – вдохнул порошок, но ничего не почувствовал.

Российский лидер напомнил, что через 6 месяцев после вакцинации у него опустился уровень защитных титров. Ему рекомендовали ревакцинироваться, что он и сделал, пишет "Интерфакс".

"Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (замглавы центра им.Гамалеи) он же сам, кстати говоря, мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы", - заявил Путин.

По его словам, эффекта после принятия препарата никакого не было.

Читайте такжеШпионы Путина украли у AstraZeneca формулу вакцины от коронавируса – The Sun"Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего", - поделился ощущениями Путин.

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Напомним, Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тогда он сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры.

Вторую дозу вакцины президент РФ получил 14 апреля, но так и не сообщил ее название.

Ранее сообщалось, что президент РФ страдает болезнью, которая связана с памятью, психикой и ментальностью человека, заявил его сокурсник Юрий Швец. Он отметил, до последнего времени она считалась неизлечимой.

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Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус Владимир Путин Спутник V
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