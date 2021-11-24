"Отходил" 15 минут: Путин рассказал, как "нюхнул порошка" от коронавируса

Владимир Путин испытал российский препарат / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса – вдохнул порошок, но ничего не почувствовал.

Российский лидер напомнил, что через 6 месяцев после вакцинации у него опустился уровень защитных титров. Ему рекомендовали ревакцинироваться, что он и сделал, пишет "Интерфакс".

"Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (замглавы центра им.Гамалеи) он же сам, кстати говоря, мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы", - заявил Путин.

По его словам, эффекта после принятия препарата никакого не было.

Читайте такжеШпионы Путина украли у AstraZeneca формулу вакцины от коронавируса – The Sun"Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего", - поделился ощущениями Путин.

Реклама

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тогда он сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры.

Вторую дозу вакцины президент РФ получил 14 апреля , но так и не сообщил ее название.

Ранее сообщалось, что президент РФ страдает болезнью, которая связана с памятью, психикой и ментальностью человека, заявил его сокурсник Юрий Швец. Он отметил, до последнего времени она считалась неизлечимой.

Читайте также:



