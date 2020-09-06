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Отравление Навального: эксперт дал неожиданную оценку "боевой смеси" Новичка

6 сентября 2020, 17:20

Игорь Никулин обратил внимание на то, что в ситуации с отравлением Алексея Навального больше никто не пострадал.

навальный аэропорт
Алексей Навальный / Скриншот

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин заявил многих нестыковках в деле об отравлении оппозиционера Алексея Навального Новичком.

Как подчеркнул он в эфире Radiokp, в этом деле "много неувязочек".

"Тут, в общем-то, вообще ничто ни с чем не увязывается. Потому что те симптомы, которые мы видели у Алексея Навального, они не имеют ничего общего с отравлением боевым фосфорорганическим соединением. Совсем другая симптоматика", - говорит эксперт.

Он обратил внимание на то, что в ситуации с отравлением Навального Новичком больше никто не пострадал, что разительно отличается от ситуации с отравленим Скрипалей, где были и другие пострадавшие.

"Я хочу дать небольшое пояснение. Вещество из группы Новичок и советский бинарный нервно-паралитический газ Новичок — это две большие разницы. Это смысл бинарного оружия — вещества относительно не очень токсичны и, может быть, даже вообще не токсичны", - уточнил Никулин.

Военный эксперт добавил, что вещества соединяются вместе, и в момент взрыва получается боевая смесь, которая действительно — одно из самых токсичных веществ на земле.

"Только в момент взрыва! Если взрыва не было — значит, не было и Новичка. Может быть, какое-то вещество из этого списка можно использовать для отравления человека, но это уже совсем другая категория. Это никак нельзя назвать боевым отравляющим веществом", - добавил Никулин.

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Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.

Как известно, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок.

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