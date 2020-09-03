"Отравление Навального - фальшивка": Лукашенко выдвинул версию отравления оппозиционера

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в рамках встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным – информация об отравлении политика-оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок сфальсифицирована.

Видеозапись рассказа Лукашенко была опубликована в Сети.

По его словам, белорусская разведка "вчера или позавчера, до выступления Меркель" перехватила "интересный разговор" между Германией и Польшей, из которого следовало, что никакого отравления Навального не было.

"Я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ", — сказал Лукашенко Мишустину.

Целью фальсификации, по версии Лукашенко, было "отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле в курсе заявления Лукашенко, но никаких подтверждающих материалов туда пока не поступало.

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Напомним, днем среду, 2 сентября, в правительстве ФРГ сделали громкое заявление по поводу отравлении российского оппозиционера Алексея Навального (которого сейчас лечат в клинике Шарите в Берлине). Немецкие чиновники отметили, что сотрудники лаборатории Бундесвера (вооруженных силы Федеративной Республики Германия) нашли в организме Навального следы яда из группы веществ Новичок.

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Навальный быстро впал в кому.

В субботу, 22 августа, оппозиционера перевезли в Берлин для лечения в клинике Шарите, где он и находится до сих пор в тяжелом состоянии.