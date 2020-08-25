"Отравление Навального": глава Госдумы "наехал" на Запад

Вячеслав Володин "наехал" на западные страны из-за заявлений насчет Алексея Навального / Скриншот

Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин "наехал" на Запад из-за заявлений относительно госпитализированного российского оппозиционера Алексея Навального.

Володин заговорил о возможной провокации стран Запада, пишет РИА Новости.

Глава Госдумы считает, что России могут выдвинуть новые обвинения.

"Заявления из ЕС по Навальному заставляют задуматься о возможной провокации со стороны стран Запада для очередных обвинений в адрес РФ", – заявил он.

Напомним, Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск, борт экстренно приземлился в Омске. Навальный попал в реанимацию, местной больницы, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

У оппозиционера считают, что его отравили, и к отравлению причастен президент РФ Владимир Путин. Главврач больницы Омска, в которую попал Навальный, говорил, что основной рабочий диагноз – нарушение обмена веществ.

Также главврач утверждал, что оппозиционера нельзя забирать из больницы. Потом политика смогли забрать из омской больницы и на самолете доставили на лечение в Германию.

Навального лечат в берлинской клинике Шарите, там ему уже поставили диагноз – отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Оппозиционера уже засыпали предложениями о предоставлении статуса беженца.