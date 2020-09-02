Отравление Навального Новичком привело бы к его смерти – разработчик яда

Разработчик Новичка прокомментировал отравление Навального / Reuters

Симптомы у российского оппозиционера Алексея Навального, который в состоянии комы лежит в клинике Шарите в Берлине, абсолютно не похожи на отравление "Новичком", заявил разработчик вещества Леонид Ринк.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у Навального должны были быть судороги и другие клинические проявления.

"Отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме", - сказал разработчик.

В то же время один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев отметил, что при использовании этого вещества пострадал бы не только Навальный.

"Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и "Новичок" (А-234) можно исключить из списка веществ, т.к. из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди", - сказал Углев "Интерфаксу".

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеНавальный должен был уснуть в самолете и больше не проснуться - политологНапомним, в среду, 2 сентября, в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине в состоянии комы. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Об этом сказано в сообщении на сайте правительства ФРГ.

"То, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является тревожным инцидентом. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство настоятельно призывают объяснить произошедшее", - сказано в сообщении.