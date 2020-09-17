Отравление Навального - политика выдвинули на Нобелевскую премию

Алексей Навальный / Reuters

Отравление Навального ‒ российский политик-оппозиционер Алексей Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Об этом на собственной странице в социальной сети Facebook заявил Сергей Ерофеев ‒ профессор Университета Ратгерс (штат Нью-Джерси). По его словам, Навального на получение Нобелевской премии мира выдвинул ряд преподавателей - профессоров признанных университетов, которые занимаются Российской Федерацией.

"Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые. Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", — написал Ерофеев.

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Отравление Навального – что было раньше: