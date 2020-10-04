Отравление Навального: российский эксперт объяснил провал исполнителей

Алексей Навальный / Reuters

После истории с отравлением российский оппозиционер Алексей Навальный сможет объединить всех недовольных режимом и трансформировать существующий в российском обществе потенциал разочарования в энергию массового протеста.

Об этом пишет директор Центра исследований постиндустриального общества в Москве Владислав Иноземцев в материале, опубликованном на Эхо Москвы.

Эксперт считает, что в истории с отравлением Навального отражены все комплексы, пороки и самодовольство российской власти, также как и ее "дремучая некомпетентность".

Провокации против него никогда не расследовались, что свидетельствует о том, что власть способна на внесудебные расправы, отмечает Иноземцев. "Колебания в отношении оппозиционера (посадить или дать условный срок, превратить условный в реальный....) говорили о том, что закона в РФ нет — есть лишь решения отдельных лиц, наделенных властью", - пишет он.

Иноземцев также объяснил, почему отравители Навального не смогли довести дело до конца. По его словам, в этой ситуации соединились непрофессионализм исполнителей, нерешительность заказчиков и лживость участников процесса, включая президента Владимира Путина. По его мнению, мировая известность оппозиционера стала результатом бездарности, глупости и трусости элиты РФ.

"Отравление Навального (а с его тезисом о том, что оно было подготовлено на самых высоких этажах российской власти и вряд ли могло пройти без информирования В.Путина, я полностью согласен) стало апофеозом всего происходившего с ним раньше", - добавил российский эксперт.

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Ранее медицинские работники российского Омска опубликовали открытое письмо, в котором выразили несогласие со словами оппозиционера Алексея Навального и обвинениями с его стороны.