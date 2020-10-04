УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Отравление Навального: российский эксперт объяснил провал исполнителей

4 октября 2020, 01:30

Владислав Иноземцев назвал заказчика отравления Алексея Навального.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

После истории с отравлением российский оппозиционер Алексей Навальный сможет объединить всех недовольных режимом и трансформировать существующий в российском обществе потенциал разочарования в энергию массового протеста.

Об этом пишет директор Центра исследований постиндустриального общества в Москве Владислав Иноземцев в материале, опубликованном на Эхо Москвы.

Эксперт считает, что в истории с отравлением Навального отражены все комплексы, пороки и самодовольство российской власти, также как и ее "дремучая некомпетентность".

Провокации против него никогда не расследовались, что свидетельствует о том, что власть способна на внесудебные расправы, отмечает Иноземцев. "Колебания в отношении оппозиционера (посадить или дать условный срок, превратить условный в реальный....) говорили о том, что закона в РФ нет — есть лишь решения отдельных лиц, наделенных властью", - пишет он.

Иноземцев также объяснил, почему отравители Навального не смогли довести дело до конца. По его словам, в этой ситуации соединились непрофессионализм исполнителей, нерешительность заказчиков и лживость участников процесса, включая президента Владимира Путина. По его мнению, мировая известность оппозиционера стала результатом бездарности, глупости и трусости элиты РФ.

"Отравление Навального (а с его тезисом о том, что оно было подготовлено на самых высоких этажах российской власти и вряд ли могло пройти без информирования В.Путина, я полностью согласен) стало апофеозом всего происходившего с ним раньше", - добавил российский эксперт.

Читайте также"Ты бы сдох": врач набросился на Навального и обвинил его в клевете

Ранее медицинские работники российского Омска опубликовали открытое письмо, в котором выразили несогласие со словами оппозиционера Алексея Навального и обвинениями с его стороны.

  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.
Алексей Навальный отравление Навального Навальный новости Владислав Иноземцев новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Отравление Навального: российский эксперт объяснил провал исполнителей». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

02:32
Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2
02:01
В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии Видео
01:30
Отравление Навального: российский эксперт объяснил провал исполнителей Видео
01:03
РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза Видео
00:45
МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному Видео
00:19
Поздравления с Днем учителя – короткие и прикольные, тексты и картинки
03 октября, суббота
23:57
Коронавирус у Трампа: президент США рассказал о лечении от COVID-19 Видео
23:43
Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах: у Путина назвали главные условия Видео
23:20
Вмешательство в войну за Карабах: эксперт объяснил, что остановило Анкару Видео
22:48
Скандал с назначением Фокина в ТКГ: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
22:38
Алиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку Видео
22:37
Ряду областей Украины в воскресенье грозит удар стихии – синоптик Видео
22:23
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
21:52
Война за Нагорный Карабах: Пашинян резко ответил на обвинения Алиева Видео
21:51
Армения не исключила возможности ввода миротворцев России в Нагорный Карабах Видео
21:48
Больного Трампа срочно подключили к кислороду: опубликованы неожиданные кадры Видео
21:45
Маскарад 2020 смотреть онлайн полный выпуск 3 октября Видео
21:02
В армии Азербайджана назвали главную цель в Нагорном Карабахе Видео
20:45
"Готовит муньку": Рудова разделась на откровенном фото
20:30
Премьеру Форсаж 9 перенесли из-за коронавируса в США
19:54
"Серьезное беспокойство": появились тревожные данные о лечении Трампа от COVID-19 Видео
19:49
Премьеру Джейсма Бонда отложили второй раз
19:40
"Россия убила человека": самосожжение Славиной спровоцировало протесты Фото Видео
19:40
Азербайджан отвоевал еще один населенный пункт в Карабахе: Алиев сделал заявление Видео
19:26
Война за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку Видео
19:15
Президент Warner Bros высказался о Джоан Роулинг
19:02
Алиев назвал условие мирных переговоров с Арменией Видео
18:58
Анкара резко ответила Еревану и выдвинула новое обвинение Видео
18:23
"Клоунада продолжается": на белорусском госТВ "переименовали" Украину Видео
18:03
Против Харви Вайнштейна выдвинули 6 новых обвинений
18:01
Алиев рассказал детали переговоров с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
17:55
ОМОН пошел в атаку на митингующих: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:39
Холостяк 2020 Россия - Тимати стал героем романтического шоу на ТНТ
17:28
В России Славину "записали" в сектанты Видео
17:26
Пашинян выдвинул громкое обвинение Анкаре из-за Нагорного Карабаха Видео
17:04
Экологическая катастрофа на Камчатке: СМИ назвали причину происшествия Видео
16:07
Covid-19 у Трампа: где лечат президента США, и что посоветовал Назарбаев Видео
16:04
Пашинян назвал главное условие начала переговоров с Азербайджаном по Нагорному Карабаху Видео
15:49
Порошенко госпитализировали в одну из клиник Киева Видео
15:23
Война в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану Видео
15:15
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении на победу в войне за Карабах Видео
15:12
Когда нельзя проявлять инициативу в любви: астролог назвал даты Видео
15:04
СМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине Видео
14:19
"Не порекомендую даже врагу": врач резко высказался о российской вакцине против Covid-19
14:12
В Крыму погибли дети и дедушка: стала известна возможная причина трагедии Фото
14:11
Алиев сделал новое заявление о позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху Видео
13:33
Карантин готова ослабить только одна область в Украине Видео
13:20
"Самосожжение у МВД": бизнесмен рассказал о самом сильном ударе по Славиной Видео
13:17
Маас рассказал, когда Германия накажет Россию из-за отравления Навального Видео
12:40
Ирину Славину доведели до самосожжения – профсоюз журналистов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять