Отравление Навального: у Путина резко ответили на заявление о санкциях

В МИД России обвинили во всех смертных грехах США.
В МИД России резко отреагировали на заявления Берлина и Парижа о введении санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Об этом говорится на сайте МИД РФ.
"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Там напомнили, что в США "разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов".
Отравление Навального - что было ранее:
- Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный находится в берлинской клинике Шарите на лечении.
- в правительстве Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок.
- Данное заявление подтвердили лаборатории Франции и Швеции. По причине отравления Навального в Евросоюзе рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций. В Брюсселе утверждают, что это возможно после завершения следствия по данному делу.
- Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.