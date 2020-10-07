Отравление Навального: у Путина резко ответили на заявление о санкциях

В России отреагировали на санкции против Навального / Reuters

В МИД России резко отреагировали на заявления Берлина и Парижа о введении санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Там напомнили, что в США "разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов".

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