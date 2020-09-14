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Отравление Навального убийственным Новичком: в ФРГ сделали громкое заявление

14 сентября 2020, 11:29

Отравление Навального Новичком подтверждено экспертами лабораторий трех стран.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Лаборатории еще двух стран подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

Теперь такие выводы подтверждены экспертами лабораторий трех стран, проводивших свои исследования независимо друг от друга, говорится в сообщении правительства Германии.

В правительстве Германии уточнили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального Новичком подтвердили специалисты из Франции и Швеции.

Ранее один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.

  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.
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