Отравление Навального - в Кремле разозлились на обвинение Путина оппозиционером

Всю кремлевскую злость на обвинение в своем отравлении, которое выдвинул Алексей Навальный в адрес Владимира Путина, высказал Дмитрий Песков.
Отравление Навального - в Кремле считают безосновательным заявление российского политика Алексея Навального о том, что его отравление нервно-паралитическим веществом из группы Новичок было организовано по указанию президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова ‒ пресс-секретаря президента РФ.
Он утверждает ‒ в Кремле обладают сведениями, согласно которым Навальный давно сотрудничает с американскими спецслужбами и получает от кураторов оттуда "разные инструкции".
"Просачивалась даже какая-то информация в интернет, она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", ‒ заявил он.
Кроме того, Песков категорически отверг все обвинения Навального в адрес Путина.
"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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Отравление Навального - что было ранее:
- 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал резкое недомогание в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске.
- Навального госпитализировали в местную больницу, где он и впал в кому.
- 22 августа политика специальным рейсом во всемирно известную берлинскую клинику Шарите. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.
- Несколько недель политик провел в коме.
- 23 сентября оппозиционера выписали из Шарите, но до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.
- 1 октября в Сети появилось превью первого интервью Навального после отравления. В тексте оппозиционер прямо обвинил в своем отравлении Владимира Путина.