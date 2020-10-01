Отравление Навального - в Кремле разозлились на обвинение Путина оппозиционером

Дмитрий Песков / Reuters

Отравление Навального - в Кремле считают безосновательным заявление российского политика Алексея Навального о том, что его отравление нервно-паралитическим веществом из группы Новичок было организовано по указанию президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова ‒ пресс-секретаря президента РФ.

Он утверждает ‒ в Кремле обладают сведениями, согласно которым Навальный давно сотрудничает с американскими спецслужбами и получает от кураторов оттуда "разные инструкции".

"Просачивалась даже какая-то информация в интернет, она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", ‒ заявил он.

Кроме того, Песков категорически отверг все обвинения Навального в адрес Путина.

"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Отравление Навального - что было ранее: