Отравление Навального: в России припугнули ЕС ответными действиями

В России раскритиковали санкции ЕС из-за Навального / Reuters

В России назвали незаконными санкции Евросоюза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, сообщает Интерфакс в субботу, 17 октября.

"Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - сказал он.

Чижов заявил, что в ЕС не предоставили никаких доказательств связи попавших под санкции людей "с этой историей, чтобы хоть как-то обосновать подобный шаг, который в любом случае является нелегитимным".

По его словам, санкции были основаны на том, что поскольку они предложены Германией и Францией, то "нужно это просто принять на веру".

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Как заявил Чижов, "разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие, - как односторонние незаконные меры".

Он подчеркнул, что в мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, - это Совбез ООН.

Чижов также заявил, что РФ примет ответные меры на санкции Евросоюза.

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