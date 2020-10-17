Отравление Навального: в России припугнули ЕС ответными действиями

Владимир Чижов назвал введение санкций ЕС из-за отравления Навального незаконным.
В России назвали незаконными санкции Евросоюза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, сообщает Интерфакс в субботу, 17 октября.
"Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - сказал он.
Чижов заявил, что в ЕС не предоставили никаких доказательств связи попавших под санкции людей "с этой историей, чтобы хоть как-то обосновать подобный шаг, который в любом случае является нелегитимным".
По его словам, санкции были основаны на том, что поскольку они предложены Германией и Францией, то "нужно это просто принять на веру".
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Как заявил Чижов, "разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие, - как односторонние незаконные меры".
Он подчеркнул, что в мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, - это Совбез ООН.
Чижов также заявил, что РФ примет ответные меры на санкции Евросоюза.
Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
- 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
- 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.