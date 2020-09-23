Отравление Навального: врачи дали неожиданный прогноз по его здоровью

Отравление Навального - в Шарите допустили, что тот полностью здоров

Алексей Навальный вчера был выписан из стационара в Charite.

Местные врачи считают, что российский оппозиционер со временем сможет поправиться полностью. Однако долгосрочных прогнозов не дают.

"Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", – сообщается на сайте клиники.

Отравление Навального - что было ранее: