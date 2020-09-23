Отравление Навального: врачи дали неожиданный прогноз по его здоровью

Алексей Навальный выписан из стационара в Charite.
Алексей Навальный вчера был выписан из стационара в Charite.
Местные врачи считают, что российский оппозиционер со временем сможет поправиться полностью. Однако долгосрочных прогнозов не дают.
"Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", – сообщается на сайте клиники.
Отравление Навального - что было ранее:
- 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в российском городе Омск. Оппозиционер находился в реанимации и впал в кому.
- Позже политика отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.
- 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
- Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул требование РФ относительно отравления Навального. По его словам, РФ должна пролить свет на попытку покушения на оппозиционера с использованием яда класса Новичок.
Автор: Диана Беловодская