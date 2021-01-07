Отставка на условиях Путина: эксперт назвал сроки ухода Лукашенко

Александр Лукашенко сделал ставку на мягкий транзит власти, считает Сергей Лавриненко.
Политический обозреватель Сергей Лавриненко заявил о том, что Александр Лукашенко может согласится на транзит власти уже в следующем году.
Как подчеркнул эксперт в интервью Gazetaby, "последний диктатор Европы" сделал ставку на мягкий транзит власти на условиях Москвы.
Он подчеркнул, что ожидается определенная степень демократизации власти, поскольку это происходит при любом транзите.
Процесс передачи полномочий новой силе влияния состоится уже в 2022 году, заявил Лавриненко. Эксперт отметил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на скорость изменений. Среди них пандемия коронавируса, новый политический вектор в США, а также планы и действия Москвы.
Лавриненко также подчеркнул, что последнее слово все равно за народом. От стремления людей к переменам зависит то, как скоро страна пойдет по пути процветания и развития без диктатуры и отойдет от последствий протестов в Беларуси.
Читайте такжеС Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.
- В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Украина поддержала позицию ЕС.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.