Отставка на условиях Путина: эксперт назвал сроки ухода Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Политический обозреватель Сергей Лавриненко заявил о том, что Александр Лукашенко может согласится на транзит власти уже в следующем году.

Как подчеркнул эксперт в интервью Gazetaby, "последний диктатор Европы" сделал ставку на мягкий транзит власти на условиях Москвы.

Он подчеркнул, что ожидается определенная степень демократизации власти, поскольку это происходит при любом транзите.

Процесс передачи полномочий новой силе влияния состоится уже в 2022 году, заявил Лавриненко. Эксперт отметил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на скорость изменений. Среди них пандемия коронавируса, новый политический вектор в США, а также планы и действия Москвы.

Лавриненко также подчеркнул, что последнее слово все равно за народом. От стремления людей к переменам зависит то, как скоро страна пойдет по пути процветания и развития без диктатуры и отойдет от последствий протестов в Беларуси.

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