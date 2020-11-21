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Отставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий

21 ноября 2020, 06:30

Российские миротворцы не любят уходить с чужих территорий, однако ситуация может измениться, утверждает Евгений Дикий.

Нагорный Карабах, миротворцы
Через 5 лет ситуация может измениться, вследствие чего миротворцы РФ могут покинуть Нагорный Карабах - эксперт / Фото Reuters

Премьер-министр Никол Пашинян по причине капитуляции Армении в Нагорном Карабахе с высокой долей вероятности отправится в отставку. Правительство страны реально виновно в том, что не объясняло реальную ситуацию на фронте. Однако не исключен уход из региона и российских миротворцев.

Об этом рассказал эксперт Международного института демократии Евгений Дикий в эфире телеканала Украина 24, комментируя дальнейшее развитие событий после окончания нагорно-карабахского конфликта.

По его мнению, отставка Пашиняна в любом случае состоится – вопрос лишь в том, когда это произойдет: в скором времени или в ближайшем будущем. Причиной тому является ответственность властей за поражение Еревана в Нагорном Карабахе.

"В целом можно сказать, что смена власти с большой вероятностью состоится. Правительству не простят поражение в войне, хотя тут большой вопрос, есть ли вина армянского правительства в этом поражении. Но в любом случае за такое болезненное поражение кто-то должен ответить, и логично, что виновным оказывается руководство страны", - отметил Дикий.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Как полагает аналитик, конкретная вина властей в том, что они не информировали население о реальной ситуации, связанной с военными действиями в Карабахе. Людям говорили об успешных отражениях атак врага, после чего было подписано соглашение о прекращении боевых действий.

"И только тогда страна узнаёт, что всё это время происходила катастрофа... Если бы людей хотя бы всё время держали в курсе, возможно, отношение к правительству было бы другое", - считает эксперт.

При этом он не исключает изменения ситуации вокруг конфликта в Нагорном Карабахе через 5 лет. Россия вряд ли намерена покидать регион, однако Москва может столкнуться с внутриполитическими проблемами, которые могут поспособствовать такому развитию событий.

"Вопрос, будет ли Россия заинтересована и иметь возможность вести такую же политику, как сейчас. Обычно российские миротворцы не любят уходить с чужих территорий. Но через 5 лет в самой России может сложиться такая ситуация, что им будет не до соседних республик и, возможно, что договор продолжен не будет", - подчеркнул Евгений Дикий.Читайте такжеВ РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войск

Конфликт в Нагорном Карабахе

новости России Нагорный Карабах Никол Пашинян новости Армении Война в Карабахе
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