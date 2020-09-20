Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД

Белорусские силовики / Reuters

После очередного жестокого разгона протестов в Беларуси обнародованы новые данные о представителях силовых структур.

Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал Nexta Live на платформе онлайн-офиса Google Docs.

На этот раз раскрыта информация и личные данные силовиков из Бреста.

"Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость", - подчеркивается в сообщении.

Авторы отметили, что это лишь небольшая часть данных от "кибер-партизан".

"Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется. Добавляем к уже имеющейся базе список из более чем 1000 упырей из Бреста и Брестской области", - сказано в сообщении.

Напомним, в Минске и во многих городах Беларуси в воскресенье, 20 сентября, состоялись массовые акции протеста. Произошли столкновения протестующих с силовиками, при этом проводились массовые облавы.

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Ранее были обнародованы данные тысячи сотрудников МВД Беларуси. Появившаяся в открытом доступе информация содержит ФИО и год рождения белорусских правоохранителей, их воинские звания и должности.