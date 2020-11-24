Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN

Чего ждать от новой внешнеполитической команды Байдена / Фото Reuters

Триумф на выборах президента США члена Демократической партии Джо Байдена дала возможность демократам всего мира вздохнуть с облегчением, и активно строить планы на будущее.

Как сообщает CNN, после появления новости о назначении Госсекретарем Энтони Блинкена и советником по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана наблюдатели стали высказывать предположение, что американская дипломатия имеет шанс восстановиться после президентского срока Дональда Трампа.

Уточняется, что ответственным по вопросам окружающей среды Байден назначил ответственным по вопросам окружающей среды Джона Керри, а директором Национальной разведки Аврила Хейнса. Эти назначения демократы приветствуют. Их видят реализацией долгожданного выбора, способного значительно смягчить страхи, обостренные за четыре года соратниками уходящего президента.

Эксперты полагают, что Байден и его соратники начнут работать над реставрацией американского авторитета в мире.

Читайте такжеСША нанесли новый санкционный удар по РоссииВ частности, у Блинкена на данный момент уже имеется безупречная биография, позволяющая говорить о предстоящей успешной деятельности в роли главного американского дипломата. В начале 2000 –х годов он был главой штаба демократов и представлял их в Комитете по международным отношениям Сената США. Кроме того, Блинкен являлся замглавы Госдепа в администрации президента Барака Обамы. Он считает, что США должны демонстрировать свое лидерство, не показывая силу.

По мнению аналитиков, новый глава внешнеполитического ведомства при этом не останется "глух" к международным проблемам. Ожидается, что Америка восстановит во Всемирной организации здравоохранения, Парижском климатическом соглашении. Будет пересмотрена ситуация с Иранским ядерным соглашением, с Соглашением об открытом небе, усилена роль США в НАТО. А также администрация Байдена должна сконцентрироваться на возвращении США лидерских позиций в Азии, поскольку сейчас там лидирует КНР.

Выборы в США