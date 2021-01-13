Угроза импичмента: Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа

Резолюцию поддержали все без исключения члены Демократической партии и один "республиканец".
Палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа от власти с применением 25-й поправки к Конституции США.
За принятие резолюции выступили 223 члена палаты, против проголосовали 205, восемь - воздержались, передает Reuters.
В основном, голоса в распределились по партиям: представители Демократической партии проголосовали "за", республиканцы — "против". При этом один член Палаты представителей от Республиканской партии поддержал резолюцию, пять республиканцев воздержались. Ни один демократ не выступил против.
Резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает вице-президента США Майка Пенса пользоваться 25-й поправкой.
Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявляла, что в случае принятия резолюции даст Пенсу 24 часа, чтобы отстранить президента Трампа. Если это не будет сделано, то Палата представителей приступит к процедуре импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Как сообщал Главред, вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации. Также он пообещал способствовать процессу мирной передачи власти.
Справка. В США поправку 25 к Конституции приняли после убийства Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.
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Протесты в США и импичмент Трампу - о чем сообщалось ранее:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- Члены правительства США начали обсуждать возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
- Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.
- Позже действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства.
- Видеообращение Трампа было записано через сутки после массовых беспорядков в Вашингтоне. По данным CNN, Трамп записал видео только потому, что ему угрожает потенциальный импичмент.
- Действующий президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что не верит в то, что вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности.