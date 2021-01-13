Угроза импичмента: Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа

Над Дональдом Трампом нависла угроза импичмента / Фото Reuters

Палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа от власти с применением 25-й поправки к Конституции США.

За принятие резолюции выступили 223 члена палаты, против проголосовали 205, восемь - воздержались, передает Reuters.

В основном, голоса в распределились по партиям: представители Демократической партии проголосовали "за", республиканцы — "против". При этом один член Палаты представителей от Республиканской партии поддержал резолюцию, пять республиканцев воздержались. Ни один демократ не выступил против.

Резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает вице-президента США Майка Пенса пользоваться 25-й поправкой.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявляла, что в случае принятия резолюции даст Пенсу 24 часа, чтобы отстранить президента Трампа. Если это не будет сделано, то Палата представителей приступит к процедуре импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Как сообщал Главред, вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации. Также он пообещал способствовать процессу мирной передачи власти.

Справка. В США поправку 25 к Конституции приняли после убийства Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.

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Протесты в США и импичмент Трампу - о чем сообщалось ранее:

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.

В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.