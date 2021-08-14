Пандемия коронавируса повлияла на интеллект детей, родившихся во время карантина

Коронавирус повлиял на интеллект новорожденных / pixaby

Американские исследователи выяснили, что у детей, родившихся во время пандемии коронавируса значительно снизился коэффициент интеллекта. Результаты работы ученых опубликованы на сайте medRxiv.org.

Как известно, первые несколько лет жизни ребенка являются основополагающими в его когнитивном развитии. Но пандемия коронавируса значительно это усложнила, так как были закрыты детские сады и игровые площадки и большинство детей находились дома.

Ученые проанализировали IQ 672 детей возрастом от трех месяцев до трех лет, которые родились в штате Род-Айленд. 308 из них родились до января 2019 года, 176 - с января 2019-го до марта 2020 года, и 188 - после июля 2020 года.

Выяснилось, что средний показатель тестов на IQ по шкале Маллена для раннего развития у тех, кто родился во время пандемии, составил 78. К примеру, у тех детей, которые родились в период с 2011-го по 2019 годы он составлял 100.

Отмечается, что наиболее худшими были показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях.

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Напомним, ранее сообщалось, что качество спермы у мужчин, которые переболели коронавирусной инфекцией, существенно снизилось. Наиболее после коронавируса пострадали гены, которые принимают участие в процессах энергообразования в митохондриях.

Также ранее ученые выяснили, что у людей, которые перенесли коронавирус, наблюдается когнитивный дефицит. Причем, это последствие инфекции не проходит даже после выздоровления и фиксируется в массовом количестве. Уровень интеллекта не восстанавливается даже спустя год после выздоровления.