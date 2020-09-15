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Пандемия коронавируса: власти Португалии пошли на отчаянный шаг

15 сентября 2020, 20:57

Президент Национального совета здравоохранения Энрике Баррос заявил, что новые меры последовательны и имеют смысл.

Коронавирус
Власти Португалии ввели режим ЧС / Reuters

Власти Португалии сегодня вновь были вынуждены объявить режим ЧС на материковой части страны из-за опасного коронавируса, количество заражений которым начало стремительно увеличиваться.

Президент Национального совета здравоохранения Энрике Баррос заявил, что новые меры последовательны и имеют смысл перед лицом нынешней реальности, пишет RTP.

Режим чрезвычайной ситуации, который до сих пор действовал только в столичном регионе, начал действовать на остальной территории до 23:59 30 сентября.

Новые ограничения предусматривают:

  • запрет собираться в группы больше 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству
  • запрет на продажу алкогольных напитков.
  • В торговых заведениях, в том числе супермаркетах и гипермаркетах, продажа алкогольных напитков с 20.00 теперь запрещена.
  • В ресторанах, кафе и кондитерских, расположенных в 300 метрах от школ, будут вводиться ограничения на количество людей за столиком - не больше четырех человек. Такое же ограничение будет действовать в заведениях общественного питания на территории ТРЦ.
  • Магазинам разрешается работать только с 10.00, за исключением пекарен, кафе, парикмахерских и спортзалов, время закрытия - с 20.00 до 23.00, по решению муниципалитета.
  • Дополнительные меры действуют для регионов Лиссабона и Порту, где риск заболеваемости выше из-за большей плотности населения.

Напомним, что ранее чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 действовало в Португалии с марта по май.

Сейчас в Португалии общее число случаев коронавируса составляет 64 500, включая 1,8 тысячи летальных.

  • Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год. По словам эксперта, вирусу невыгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.

Португалия коронавирус карантин
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