Пандемия коронавируса: власти Португалии пошли на отчаянный шаг

Президент Национального совета здравоохранения Энрике Баррос заявил, что новые меры последовательны и имеют смысл.
Власти Португалии сегодня вновь были вынуждены объявить режим ЧС на материковой части страны из-за опасного коронавируса, количество заражений которым начало стремительно увеличиваться.
Президент Национального совета здравоохранения Энрике Баррос заявил, что новые меры последовательны и имеют смысл перед лицом нынешней реальности, пишет RTP.
Режим чрезвычайной ситуации, который до сих пор действовал только в столичном регионе, начал действовать на остальной территории до 23:59 30 сентября.
Новые ограничения предусматривают:
- запрет собираться в группы больше 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству
- запрет на продажу алкогольных напитков.
- В торговых заведениях, в том числе супермаркетах и гипермаркетах, продажа алкогольных напитков с 20.00 теперь запрещена.
- В ресторанах, кафе и кондитерских, расположенных в 300 метрах от школ, будут вводиться ограничения на количество людей за столиком - не больше четырех человек. Такое же ограничение будет действовать в заведениях общественного питания на территории ТРЦ.
- Магазинам разрешается работать только с 10.00, за исключением пекарен, кафе, парикмахерских и спортзалов, время закрытия - с 20.00 до 23.00, по решению муниципалитета.
- Дополнительные меры действуют для регионов Лиссабона и Порту, где риск заболеваемости выше из-за большей плотности населения.
Напомним, что ранее чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 действовало в Португалии с марта по май.
Сейчас в Португалии общее число случаев коронавируса составляет 64 500, включая 1,8 тысячи летальных.
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Автор: Екатерина Трохимчук