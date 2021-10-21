Пандемия коронавируса затянется еще на год: в ВОЗ назвали причину

Когда закончится пандемия коронавируса – свежий прогноз ВОЗ / Reuters

Пандемия коронавируса продлится на год дольше, чем нужно, спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения. Причина этого - медленная вакцинация в бедных странах.

Такой прогноз озвучил старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд, передает ВВС. По его словам, например, в Африке на данный момент от коронавируса вакцинировано менее 5% населения. Он призвал богатые государства отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармкомпании смогли отдать предпочтение странам с низкими доходами.

В противном случае, как сказал Эйлуорд, коронавирусный кризис может "легко затянуться до 2022 года".

"Я могу вам сказать, что мы не на верном пути. Нам действительно нужно ускорить (вакцинацию, — ред.), иначе знаете что? Эта пандемия будет длиться на год дольше, чем нужно", - отметил представитель ВОЗ.

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Ранее альянс благотворительных организаций The People's Vaccine опубликовал новые данные, согласно которым только одна из семи доз, обещанных фармацевтическими компаниями и богатыми странами, действительно достигает своих пунктов назначения в бедных государствах.

Коронавирус в Украине

В Украине растет заболеваемость коронавирусом из-за того, что страна зашла в эпидемический сезон острых респираторных заболеваний. Единственный вариант выхода из карантина – увеличить темпы вакцинации как минимум вдвое, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, в Украине было зарегистрировано 2 679 185 больных коронавирусом за все время пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.

Тем временем в мире зафиксировали новый подвид штамма коронавируса Дельта AY.4.2. Он может быть еще более заразным и появился в середине лета в нескольких европейских странах. Теперь он добрался до Израиля.

Заразился новым штаммом коронавируса AY.4.2 11-летний мальчик, который вернулся из Молдовы. Мутацию COVID-19 обнаружили у несовершеннолетнего во время тестирования в аэропорту Тель-Авива.

Мальчика сразу же изолировали. Уточняется, что больной после прилета ни с кем не общался. Сейчас он под наблюдением врачей.