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Папа Римский передумал поддерживать однополые браки

2 ноября 2020, 18:12

В Ватикане заявили, что слова вырваны из контекста.

Папа Римский приветствует толпу
Папа Римский открестился от поддержки однополых браков / Reuters

В Ватикане сменили решение относительно комментария Папы Франциска о гомосексуальных союзах, которые были показаны в документальном фильме о понтифике Francesco в прошлом месяце.

В католической церкви подчеркнули, что слова были вырваны из контекста и не указывали на изменение церковной доктрины касательно однополых браков. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей Франциска, при монтаже две отдельные цитаты были объединены так, что в итоге выглядят как единое целое. В заголовки СМИ попал фрагмент, что гомосексуалы имеют право быть в семье и что необходимы законы о гражданских однополых союзах. Из интервью якобы была вырезана фраза, в которой Папа сказал, что "говорить о гомосексуальном браке неконгруэнтно".

Как уточняется, Франциск имел в виду право гомосексуалов быть принятыми их семьями в качестве детей и братьев. Говоря же об однополых браках, папа отказался одобрить их, но допустил принятие государственных законов о гражданских союзах — это может позволить им пользоваться льготами и услугами, например, в здравоохранении.

Читайте такжеПапа Римский ошарашил обращением к противникам карантинаГосударственный секретариат Ватикана разослал "пояснительную записку" своим послам, которые отправили ее епископам. Поясняется, что Франциск выразил несогласие с противодействием ЛГБТ-бракам и ясно дал понять, что выступает за гражданские союзы.

"Ясно, что Папа Франциск имел в виду определенные государственные положения, а не доктрину Церкви, которую он неоднократно подтверждал на протяжении многих лет", – говорится в записке.

  • Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, люди нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть "защищены законом".

  • 11 сентября Папа Римский Франциск назвал удовольствие от еды и наслаждение от секса "божественными". Франциск считает, что хорошая пища помогает улучшить здоровье человека, а интимная близость - "делает любовь красивой, и гарантирует сохранение человеческого рода".

  • Папа Римский Франциск призвал всех верующих любить друг друга, а также ограничить себя в некоторых вещах во время Великого Поста. Отдельно он выделил тот факт, что люди начали слишком часто оскорблять друг друга: "Люди оскорбляют друг друга чаще, чем приветствуют".

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