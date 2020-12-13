"Парад Победы тоже умер": В России скончался Голос Кремля

Евгений Хорошевцев умер / Государственный Кремлевский Дворец

Умер Евгений Хорошевцев. Ему было 76 лет.

Он известен как диктор парада Победы 2020 и более ранних годов. Также он носил прозвище Голос Кремля, так как озвучивал все протокольные кремлевские мероприятия.

Хорошевцев был учеником легендарного Юрия Левитана.

На смерть уже отреагировал президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования родным и близким артиста.

В соцсетях комментаторы отмечают, что "Парад Победы тоже умер".

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Евгений Хорошевцев – причина смерти

У Хорошевцева ровно две недели назад (29 ноября) диагностировали коронавирус. Диагноз усложняла вирусная пневмония, сообщает Телеграм-канал Mash.

Он лечился на дому, при этом его состояние оценивали как средней тяжести.

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Евгений Хорошевцев – биография

Евгений Хорошевцев родился в июле 1944 года в Москве.

Актерское образование получил в молодежной театральной студии при Москонцерте. Также окончил факультет эстрадного искусства в ГИТИСе по специальности "режиссер музыкального театра, режиссер эстрады и массовых представлений".

Евгений Хорошевцев в кино сыграл в таких фильмах, как:

Мишка, Серёга и я;

телефильм "Неотложка-2" (4 серия);

телесериал "Сыщик Путилин" (7 серия);

телесериал "Полиция Хоккайдо" и др.

С 1968 года работал режиссером Всесоюзного радио.

С мая 2000 года и до своей смерти работал диктором протокольных мероприятий президента России.

С 2007 года был тем, кто озвучивает парад Победы на Красной площади.

С 2009 года вел военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

Обладатель почетных званий: Заслуженный деятель искусств РСФСР и Народный артист России. В 2010-м Хорошевцев награжден орденом Почета, а в 20214-м — орденом Дружбы.