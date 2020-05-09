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Лукашенко назвал мир "обезумевшим" и попросил не осуждать парад в Минске

9 мая 2020, 14:28

Президент Беларуси попытался оправдать проведение парада во время пандемии коронавируса.

Лукашенко
Лукашенко призвал мир не осуждать парад в Беларуси / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее выгнал миллионы людей на субботник, призвал не осуждать страну за проведение парада в День победы 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

"Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима.

Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе…", - громогласно заявил Лукашенко.

Отметим, по состоянию на 9 мая коронавирус в Беларуси выявили у 21 101 человека. Всего в стране скончался 121 человек с диагнозом Covid-19.

Читайте такжеУ Зеленского ответили на предложение Лукашенко приехать на парад ПобедыНапомним, ранее сообщалось, вопреки пандемии коронавируса в субботу, 9 мая, в Минске провели военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне. В военном параде участвовало более 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над столицей Беларуси пролетели более 40 самолетов и вертолетов.

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