Пашинян договорился с Путиным и Алиевым о прекращении войны в Карабахе

Премьер Армении назвал это решение "лучшим в сложившейся ситуации".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.
"Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Он отметил, что подписал заявление, "основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации - это лучшая возможная развязка".
"Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным. Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого", - заявил Пашинян.
Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной республикой НКР территориях, в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно докладывает о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе. В понедельник, 2 ноября, президент заявил о контроле азербайджанской армией над еще 8 селами в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является ввод российских миротворцев в зону боевых действий.
- Пашинян также уточнил, что в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе российские пограничники были размещены на юго-восточной и юго-западной границе Армении.