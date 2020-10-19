Пашинян и Алиев готовы встретиться для переговоров по Карабаху: названы условия

Ильхам Алиев / president.az

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести личную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС, отвечая на вопрос о возможности встречи с азербайджанским лидером.

"Я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата (мирного урегулирования в Карабахе, - ред). В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", - подчеркнул Пашинян.

В то же время он считает, что Азербайджан не согласен с тем, что нагорно-карабахский вопрос должен решаться исключительно мирным путем.

В свою очередь Алиев таким образом ответил на вопрос о том, готов ли он сам встретиться со своим визави при посредничестве РФ: "Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта, я об этом говорил. Для этого есть объективные причины — как исторического характера, так и географического. А также причины того, что Россия на протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно действует и существует высокий уровень взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых контактов (…) Поэтому мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования".

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах