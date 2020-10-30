Пашинян назвал единственный способ остановить войну в Карабахе

Армения хочет ввести российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал единственный, по его мнению, выход для прекращения военного конфликта в Нагорном Карабахе.
По его словам, остановить войну способен лишь ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.
"Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта", — заявил в интервью газете The Daily Telegraph Пашинян.
При этом он уточнил, что только желания армянского стороны в этом вопросе недостаточно – на ввод миротворцев России в Нагорный Карабах согласиться должны все стороны конфликта.
В то же время ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.
Война в Карабахе: последние новости
- Азербайджанские войска атаковали российских военных на границе Ирана. На территории заставы подорвали порядка четырех мин.
- Ранее армянский глава правительства Никол Пашинян объявил, что пограничники РФ присутствуют на границе Армении с Карабахом. Вследствие последних событий они были размещены и на других участках армянской государственной границы.
- Россия – наряду с США и Францией – является страной-посредником во вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Москва вместе с Парижем и Вашингтоном 1 октября призвала стороны к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.
- Армения является членом ОДКБ, вследствие чего Россия гарантирует ей безопасности в случае внешней военной интервенции. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва выполняет свои обязательства, однако гарантии не распространяются на Нагорный Карабах.
Автор: Диана Беловодская