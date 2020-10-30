Пашинян назвал единственный способ остановить войну в Карабахе

Война за Карабах - Пашинян назвал единственный способ решить конфликт / pravda-tv.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал единственный, по его мнению, выход для прекращения военного конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, остановить войну способен лишь ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.

"Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта", — заявил в интервью газете The Daily Telegraph Пашинян.

При этом он уточнил, что только желания армянского стороны в этом вопросе недостаточно – на ввод миротворцев России в Нагорный Карабах согласиться должны все стороны конфликта.

В то же время ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

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