Пашинян назвал главную причину поражения Армении в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проанализировал ситуацию, которая привела к поражению Еревана в войне за Нагорный Карабах.

Как написал он в своем Facebook, еще в 2011 году Армения была готова отдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на его промежуточный статус и референдум в будущем. Но Азербайджан не согласился на это и выдвинул новые условия.

Пашинян подчеркнул, что с 2013 года Азербайджан начал увеличивать напряженность на границе, вплоть до апрельской войны 2016 года.

"В 2018 году, вступив в должность премьер-министра, я, конечно, ознакомился с этим. Что я мог сделать? Я мог обратиться к народу и сказать: "Друзья мои, обстановка такая: или отдаем семь районов без статуса Карабаха, или будет война". Что должны были сказать люди? Что они будут стоять за родину. И началась бы война, и получилось бы, что начала ее Армения. Если бы я сказал – отдаем, и все тут, люди бы сказали "Никол-изменник", война опять началась бы", - отметил Пашинян.

Читайте такжеВойска РФ контролируют основные магистрали: о чем Алиев и Шойгу договорились по КарабахуПо словам премьера, если бы он попытался решить вопрос переговорами на этапе турецко-азербайджанских военных учений, то есть между эскалацией в июле и войной в сентябре, у него потребовали бы конкретный график вывода войск. Если бы он на это согласился, его бы снова назвали изменником, и снова бы началась война.

Таким образом, с 2018 года Карабахский вопрос оказался в тупике, из которого был лишь один выход – безоговорочная сдача территорий, причем без гарантий того, что Азербайджан не выдвинет новые требования, что означало бы риски новой войны. Если бы уже начавшуюся войну он остановил раньше, цена была бы та же: отдать семь районов, пишет Пашинян.

Читайте такжеВ Ереване анонсировали новую войну с Баку и назвали причину поражения в Карабахе

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.

История войны за Нагорный Карабах