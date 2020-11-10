Пашинян назвал главную причину решения Еревана по Нагорному Карабаху

Наша армия призвала остановить военные действия - Пашинян / Reuters

Решение о подписании соглашения с Азербайджаном и Россией о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе продиктовано позицией армянской армии, указавшей на неспособность Армении продолжать войну.

Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, от армии Армении продолжительное время поступали сигналы о необходимости остановить боевые действия по причине ряда проблем.

"Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - сказал премьер.

Соглашения подписаны не в интересах Армении, однако Ереван оказался в фактически безвыходном положении и вынужден был пойти на уступки.Читайте такжеПрезидент Армении открестился от соглашения с Путиным и Алиевым по Карабаху

"Но в противном случае, если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность", - добавил Пашинян.

Также он подчеркнул, что руководство столкнулось с проблемой управляемости войск и передислокацией военных подразделений в районе Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе