Пашинян назвал главную причину решения Еревана по Нагорному Карабаху

По словам премьер-министра Армении Пашиняна, соглашение по Карабаху не выгодно для Еревана.
Решение о подписании соглашения с Азербайджаном и Россией о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе продиктовано позицией армянской армии, указавшей на неспособность Армении продолжать войну.
Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, от армии Армении продолжительное время поступали сигналы о необходимости остановить боевые действия по причине ряда проблем.
"Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - сказал премьер.
Соглашения подписаны не в интересах Армении, однако Ереван оказался в фактически безвыходном положении и вынужден был пойти на уступки.Читайте такжеПрезидент Армении открестился от соглашения с Путиным и Алиевым по Карабаху
"Но в противном случае, если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность", - добавил Пашинян.
Также он подчеркнул, что руководство столкнулось с проблемой управляемости войск и передислокацией военных подразделений в районе Нагорного Карабаха.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение об установлении мира в Нагорном Карабахе.
- Армения обязуется вывести войска из Нагорного Карабаха и передать Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Агдамским и Лачинским районами. На линии разграничения будут размещены российские миротворцы.
- Президент Азербайджана Алиев заявил, что подписанное соглашение максимально выгодно для Баку, тогда как Армения проиграла и фактически капитулировала.
- Пашинян отвергает обвинения в капитуляции и утверждает, что лично несет ответственность за принятое решение.