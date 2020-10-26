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Пашинян назвал условие компромисса Армении по Нагорному Карабаху

26 октября 2020, 18:01

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Баку не стремятся к урегулированию вопроса конфликта в Нагорном Карабахе.

Пашинян
Армения готова пойти на болезненные уступки по Нагорному Карабаху - Пашинян / Reuters

Республика Армения готова пойти на болезненные для армян компромиссы по Нагорному Карабаху, однако Азербайджан стремится не к договоренностям с Баку, а к полной капитуляции Еревана.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего эфира, трансляция которого проводилась на его странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Ереван готов идти только на взаимные уступки по вопросам территории Нагорного Карабаха. Однако Азербайджан требует от Армении капитуляции.

"Я хочу, чтобы мы все четко понимали, что Азербайджан не хочет идти на компромисс для решения вопроса, он хочет капитуляции Карабаха. Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готовь капитулировать", - подчеркнул Пашинян.Читайте такжеАлиев пригрозил бросить в бой против Армении в Карабахе мощные истребители

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах Никол Пашинян новости Армении Война в Карабахе новости Азербайджана
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