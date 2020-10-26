Пашинян назвал условие компромисса Армении по Нагорному Карабаху

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Баку не стремятся к урегулированию вопроса конфликта в Нагорном Карабахе.
Республика Армения готова пойти на болезненные для армян компромиссы по Нагорному Карабаху, однако Азербайджан стремится не к договоренностям с Баку, а к полной капитуляции Еревана.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего эфира, трансляция которого проводилась на его странице в социальной сети Facebook.
По его словам, Ереван готов идти только на взаимные уступки по вопросам территории Нагорного Карабаха. Однако Азербайджан требует от Армении капитуляции.
"Я хочу, чтобы мы все четко понимали, что Азербайджан не хочет идти на компромисс для решения вопроса, он хочет капитуляции Карабаха. Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готовь капитулировать", - подчеркнул Пашинян.Читайте такжеАлиев пригрозил бросить в бой против Армении в Карабахе мощные истребители
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в районе Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Армения обвинила Баку в ракетных ударах по территории непризнанной НКР, тогда как в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что войска Баку контролируют уже более 100 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджанская военная операция продолжается.
- Алиев утверждает, что Азербайджан готов прекратить огонь в том случае, если международные посредники в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта уговорят Пашиняна сделать заявление о выводе армянских сил из Нагорного Карабаха.
- 26 октября Алиев рассказал о том, что войска Азербайджана взяли под контроль еще 18 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.