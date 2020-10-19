Пашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе

Армения могла избежать войны, если бы согласилась сдать Нагорный Карабах Азербайджану - Пашинян / Reuters

Целью вооруженного противостояния Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе является определение статуса данной территории. Война завершится в том случае, если Ереван пойдет на уступки Баку и согласится сдать НКР. Однако армянская сторона может одержать победу в случае максимальной консолидации усилий.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Ереван мог избежать войны за определение статуса Нагорного Карабаха, однако в таком случае Армения должна была бы пойти на условия Азербайджана.

"Могли избежать этой войны? Да, если бы сдали территории и согласились на неопределенный статус Карабаха на неопределенное время, в условиях отсутствия механизма по определению будущего статуса", - отметил Пашинян.

Также он добавил, что ситуация с Нагорным Карабахом может быть решена в том случае, если Армении удастся победить Азербайджан военным путем.

"Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если у нас будут успехи на войне. Могут ли у нас быть успехи на войне? Да, если во имя этой цели сосредоточим потенциал нации и искренне и самоотверженно все вместе будем идти к этой цели", - подчеркнул Пашинян.Читайте такжеВ Армении допустили военную победу Азербайджана в Нагорном Карабахе

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