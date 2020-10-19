Пашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе

В Армении считают, что Ереван при определенных условиях может выиграть войну в Нагорном Карабахе.
Целью вооруженного противостояния Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе является определение статуса данной территории. Война завершится в том случае, если Ереван пойдет на уступки Баку и согласится сдать НКР. Однако армянская сторона может одержать победу в случае максимальной консолидации усилий.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, Ереван мог избежать войны за определение статуса Нагорного Карабаха, однако в таком случае Армения должна была бы пойти на условия Азербайджана.
"Могли избежать этой войны? Да, если бы сдали территории и согласились на неопределенный статус Карабаха на неопределенное время, в условиях отсутствия механизма по определению будущего статуса", - отметил Пашинян.
Также он добавил, что ситуация с Нагорным Карабахом может быть решена в том случае, если Армении удастся победить Азербайджан военным путем.
"Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если у нас будут успехи на войне. Могут ли у нас быть успехи на войне? Да, если во имя этой цели сосредоточим потенциал нации и искренне и самоотверженно все вместе будем идти к этой цели", - подчеркнул Пашинян.Читайте такжеВ Армении допустили военную победу Азербайджана в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку заявили о начале военной операции.
- В связи с конфликтом Армения рассматривает возможность признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.
- Азербайджан видит решение конфликта в выводе Арменией своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
- Баку в данном вопросе поддерживает Турция. Президент Реджэп Эрдоган считает, что переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ должны завершиться возвращением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.