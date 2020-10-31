Пашинян обратился к Путину с просьбой о помощи в войне за Нагорный Карабах

Пашинян обратился к Путину с просьбой о помощи / Reuters

Война за Нагорный Карабах не утихает. В субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении.

Премьер-министр Армении направил письмо президенту России, в котором подробно описал ситуацию в Нагорном Карабахе и, учитывая союзнический характер взаимоотношений двух стран, попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности Армении, передает ТАСС в Telegram со ссылкой на МИД Армении.

"Учитывая факт приближения боевых действий к границе Армении и посягательства уже на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой начать немедленные консультации для определения формы и степени поддержки, которую РФ может оказать Армении для обеспечения безопасности, принимая в основу союзнические отношения и 2 статью Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г.", - отмечается в сообщении.

Война за Нагорный Кабарах – о чем сообщалось ранее:

30 октября пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что миротворческий континент в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе может быть введен только по согласованию с Баку и Ереваном.

14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс урегулирования вооруженной конфронтации Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может сопровождаться присутствием российских миротворцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью западной прессе сказал, что единственным выходом из сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации является ввод российских миротворцев в зону конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.