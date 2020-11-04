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Пашинян объявил о начале особенной мировой войны в Карабахе

4 ноября 2020, 00:34

Премьер Армении отметил, что игнорировать новую войну скоро уже не получится.

Нагорный Карабах - Пашинян объявил о начале особенной мировой войны
Нагорный Карабах - Пашинян объявил о начале особенной мировой войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал теракт в Вене, увязав его с войной за Нагорный Карабах.

По его словам, мир наблюдает начало гибридной мировой войны – и игнорировать ее скоро уже не получится.

"Эта война одинаково направлена против христиан, мусульман и евреев. Нагорный Карабах при этом является антитеррористической передовой этой войны, и, без преувеличения, сегодня здесь решается также судьба цивилизации. Цивилизация должна победить! Мы с тобой, Вена", – написал Пашинян у себя в Facebook.

Напомним, вечером 2 ноября австрийские издания сообщили, что возле синагоги в центре Вены произошла стрельба. Чуть позже глава МВД Австрии назвал происходящее в городе, терактом.

Война в Нагорном Карабахе

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