Пашинян объявил о начале особенной мировой войны в Карабахе

Премьер Армении отметил, что игнорировать новую войну скоро уже не получится.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал теракт в Вене, увязав его с войной за Нагорный Карабах.
По его словам, мир наблюдает начало гибридной мировой войны – и игнорировать ее скоро уже не получится.
"Эта война одинаково направлена против христиан, мусульман и евреев. Нагорный Карабах при этом является антитеррористической передовой этой войны, и, без преувеличения, сегодня здесь решается также судьба цивилизации. Цивилизация должна победить! Мы с тобой, Вена", – написал Пашинян у себя в Facebook.
Напомним, вечером 2 ноября австрийские издания сообщили, что возле синагоги в центре Вены произошла стрельба. Чуть позже глава МВД Австрии назвал происходящее в городе, терактом.
Война в Нагорном Карабахе
- Вооруженная конфронтация между Арменией и Нагорным Карабахом достигла острой фазы утром 27 сентября. Армения обвинила азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Еревана и объявили о начале контрнаступательной операции.
- По мнению Пашиняна, войну в Нагорном Карабахе сможет остановить только размещение российских миротворцев в зоне боевых действий.
- В Кремле не исключают ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния, однако подчеркивают, что реализация такого сценария зависит исключительно от Армении и Азербайджана.
Автор: Диана Беловодская