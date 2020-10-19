Пашинян рассказал, почему Россия имеет право на АТО в Карабахе

По словам Пашиняна, участники разгромленных в Нагорном Карабахе боевых группировок отправляются в Россию.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил ‒ у России есть право организовать антитеррористическую операцию в ответ на появление "иностранных наемников" в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.
Об этом чиновник заявил в интервью агентству ТАСС
По словам Пашиняна, участники разгромленных в Нагорном Карабахе группировок отправляются в Россию, поскольку считают ее врагом (как и Армению).
"Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия", — сказал армянский премьер.
Пашинян допустил, что в Кремле либо в спецслужбах РФ обсуждается возможность "задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе".
Премьер напомнил, что Москва "боролась с террористами в Сирии". А сейчас, по оценкам российских экспертов, боевики находятся на дистанции в 80 километров от границ РФ.
"Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию", —подытожил Пашинян.
Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Война между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку заявили о начале военной операции.
- В связи с конфликтом Армения рассматривает возможность признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.
- Азербайджан видит решение конфликта в выводе Арменией своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
- Баку в данном вопросе поддерживает Турция. Президент Реджеп Эрдоган считает, что переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ должны завершиться возвращением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.