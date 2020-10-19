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Пашинян рассказал, почему Россия имеет право на АТО в Карабахе

19 октября 2020, 22:33

По словам Пашиняна, участники разгромленных в Нагорном Карабахе боевых группировок отправляются в Россию.

Пашинян
Никол Пашинян / Reuters

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил ‒ у России есть право организовать антитеррористическую операцию в ответ на появление "иностранных наемников" в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом чиновник заявил в интервью агентству ТАСС

По словам Пашиняна, участники разгромленных в Нагорном Карабахе группировок отправляются в Россию, поскольку считают ее врагом (как и Армению).

"Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия", — сказал армянский премьер.

Пашинян допустил, что в Кремле либо в спецслужбах РФ обсуждается возможность "задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе".

Премьер напомнил, что Москва "боролась с террористами в Сирии". А сейчас, по оценкам российских экспертов, боевики находятся на дистанции в 80 километров от границ РФ.

"Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию", —подытожил Пашинян.

Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:

Никол Пашинян Война в Карабахе Конфликт в Нагорном Карабахе
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