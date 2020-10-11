"Пашинян танцевал в пьяном угаре": Алиев унизил премьера Армении

Ильхам Алиев / president.az

Азербайджан будет возвращать беженцев в свои дома на освобожденных территориях в Нагорном Карабахе.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью порталу РБК.

По его словам, на освобожденных территориях все было разрушено и разворовано армянской стороной.

"Это просто мародерство, возведенное в государственную политику", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев также обвинил армянскую сторону в оскорблении чувств азербайджанцев.

"Мы добрый, миролюбивый народ. Но мы не позволим топтать наше достоинство и оскорблять. Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю (территория, оккупированная НКР, - ред.), он уже тогда подписал себе, то что сегодня произошло", - добавил президент Азербайджана.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах