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"Пашинян танцевал в пьяном угаре": Алиев унизил премьера Армении

11 октября 2020, 18:21

В Армении мародерство возведено в государственную политику, подчеркнул президент Азербайджана.

алиев
Ильхам Алиев / president.az

Азербайджан будет возвращать беженцев в свои дома на освобожденных территориях в Нагорном Карабахе.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью порталу РБК.

По его словам, на освобожденных территориях все было разрушено и разворовано армянской стороной.

"Это просто мародерство, возведенное в государственную политику", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев также обвинил армянскую сторону в оскорблении чувств азербайджанцев.

"Мы добрый, миролюбивый народ. Но мы не позволим топтать наше достоинство и оскорблять. Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю (территория, оккупированная НКР, - ред.), он уже тогда подписал себе, то что сегодня произошло", - добавил президент Азербайджана.

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  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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