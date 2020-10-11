"Пашинян танцевал в пьяном угаре": Алиев унизил премьера Армении

В Армении мародерство возведено в государственную политику, подчеркнул президент Азербайджана.
Азербайджан будет возвращать беженцев в свои дома на освобожденных территориях в Нагорном Карабахе.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью порталу РБК.
По его словам, на освобожденных территориях все было разрушено и разворовано армянской стороной.
"Это просто мародерство, возведенное в государственную политику", - подчеркнул азербайджанский лидер.
Алиев также обвинил армянскую сторону в оскорблении чувств азербайджанцев.
"Мы добрый, миролюбивый народ. Но мы не позволим топтать наше достоинство и оскорблять. Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю (территория, оккупированная НКР, - ред.), он уже тогда подписал себе, то что сегодня произошло", - добавил президент Азербайджана.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.