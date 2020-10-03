Пашинян выдвинул громкое обвинение Анкаре из-за Нагорного Карабаха

Действиями Азербайджана против Армении руководят турецкие военные, сообщил Никол Пашинян.
Цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Об этом он сказал в видеообращении к нации, опубликованном в Facebook.
"Дорогие соотечественники, братья и сестры, мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории. Азербайджано-турецкие разбойные группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель — армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян", — заявил Пашинян.
Премьер Армении подчеркнул, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.
Он также отметил, что по сведениям армянских военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы.
Война за Нагорный Карабах: позиция Турции
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что без долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и окончания оккупации Арменией территорий Азербайджана прекращение огня не имеет смысла.
Чавушоглу подчеркнул, что "даже если прекращение огня будет достигнуто сегодня, без деоккупации столкновения начнутся снова".
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.