Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху

Никол Пашинян заявил, что Армения готова к уступкам по Карабаху / Reuters

Во вторник, 6 октября, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху, если на них пойдет Азербайджан.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

По его словам, на это готов и Нагорный Карабах.

"Конфликты нужно разрешать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, и Армения готова пойти на такие же уступки, которые готов сделать Азербайджан", - цитирует агентство Пашиняна.

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