Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху

Конфликты нужно разрешать на основе взаимных уступок, отметил премьер-министр Армении.
Во вторник, 6 октября, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху, если на них пойдет Азербайджан.
Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.
По его словам, на это готов и Нагорный Карабах.
"Конфликты нужно разрешать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, и Армения готова пойти на такие же уступки, которые готов сделать Азербайджан", - цитирует агентство Пашиняна.
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Автор: Адриана Бубновская