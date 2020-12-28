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Пашинян заявил о вмешательстве России в случае нападения на Армению со стороны Азербайджана

28 декабря 2020, 06:08
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Россия вмешается, если Азербайджан будет угрожать Сюникской области Армении.

Никол Пашинян
Никол Пашинян / Reuters

В случае нападения Азербайджана на Сюникскую область Армении в ситуацию вмешается Россия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, жители региона опасаются, что дислокация новых боевых постов Азербайджана после перехода под контроль Баку части земель Нагорного Карабаха будет угрожать их безопасности, передает Общественное телевидение Армении.

На данный момент стороны обсуждают пограничные вопросы по 20 земельным участкам.

"Самый главный вопрос - обеспечение безопасности. В результате действий на границе пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого", - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что территория Армении, несмотря на то, что сейчас уточняется дислокация азербайджанских пограничных сил, "была и остается нетронутой".

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Война за Нагорный Карабах 2020 - новости:

  • Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
  • В Сюникской области проходят протесты из-за соглашения о прекращении войны в Карабахе, которое предполагает передачу части земель Азербайджану.
  • В частности, Баку перешла часть территорий, бывших под контролем Еревана, в том числе Зангеланский район, граничащий с Сюникской областью. Это значительно приблизило армяно-азербайджанскую границу к армянским населенным пунктам и вызвало недовольство местных жителей.
  • Ранее азербайджанские позиции находились в 70 и 100 км от населенных пунктов области, но после соглашения граница устанавливается в метрах от поселений.
  • Главы общин Сюникской области заявили об угрозе безопасности для региона и потребовали отставки Пашиняна и правительства.

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