Пашинян заявил о вмешательстве России в случае нападения на Армению со стороны Азербайджана

Никол Пашинян / Reuters

В случае нападения Азербайджана на Сюникскую область Армении в ситуацию вмешается Россия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, жители региона опасаются, что дислокация новых боевых постов Азербайджана после перехода под контроль Баку части земель Нагорного Карабаха будет угрожать их безопасности, передает Общественное телевидение Армении.

На данный момент стороны обсуждают пограничные вопросы по 20 земельным участкам.

"Самый главный вопрос - обеспечение безопасности. В результате действий на границе пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого", - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что территория Армении, несмотря на то, что сейчас уточняется дислокация азербайджанских пограничных сил, "была и остается нетронутой".

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