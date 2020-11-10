Пашинян заявил об украденных из его резиденции часах и парфюмерии

Пашинян подчеркнул, что пребывает на территории республики и продолжает исполнять полномочия главы правительства.
Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции, который начался после подписания договора по Нагорному Карабаху, оттуда были украдены компьютер, часы и парфюмерия.
"В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины", - написал Пашинян в Facebook.
Кроме того, Пашинян подчеркнул, что пребывает на территории республики и продолжает исполнять полномочия главы правительства.
"Конечно, я нахожусь в Армении и продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Республики Армения", - отметил он в соцсети.
Ситуация в Армении – о чем сообщалось ранее:
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.
- Тысячи протестующих ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику. Кроме того, возмущенная толпа избила спикера Арарата Мирзояна. На данный момент он находится в больнице.
- Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение о перемирии. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.
Автор: Адриана Бубновская