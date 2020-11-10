Пашинян заявил об украденных из его резиденции часах и парфюмерии

Никола Пашинян рассказал об украденных из резиденции вещах / Reuters

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции, который начался после подписания договора по Нагорному Карабаху, оттуда были украдены компьютер, часы и парфюмерия.

"В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины", - написал Пашинян в Facebook.

Кроме того, Пашинян подчеркнул, что пребывает на территории республики и продолжает исполнять полномочия главы правительства.

"Конечно, я нахожусь в Армении и продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Республики Армения", - отметил он в соцсети.

Сообщение Пашиняна / скриншот с переводом

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