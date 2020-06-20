В Берлине детей сознательно отдавали на воспитание педофилам

Педофилия в Германии - зачем детей сознательно отдавали педофилам / Фото: en.eyeni.ru

В Берлине более 30 лет длился эксперимент, в ходе которого местные власти сознательно передавали бездомных детей и подростков на воспитание мужчинам, что раньше уже были осуждены за сексуальные связи с несовершеннолетними. За воспитанников им платили государственное пособие.

Более того, куратор эксперимента – немецкий психолог и сексолог Гельмут Кентлер – секс между детьми и их опекунами поощрял, пишет Meduza. Эксперимент должен был доказать, что либеральному обществу стоит признавать не только однополые отношения, но и сексуальную связь взрослого с ребенком или подростком.

Количество таких "приемных семей" точно неизвестно. Однако позднее удалось установить, что по меньшей мере одна из них просуществовала 30 лет. Теперь двое бывших воспитанников из этой семьи пытаются получить компенсацию от властей – но пока им это не удается.

Читайте также"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦВ то время в Берлине набирала обороты кампания за легализацию секса с детьми. В газетах можно было встретить статьи типа "Я люблю мальчиков", автор которой Олаф Штюбен называл педофилию "преступлением без жертвы". А один из лидеров студенческих волнений во Франции 1968 года и депутат Европарламента от немецких Зеленых Даниэль Кон-Бендит в свое время рассказывал на ток-шоу: "Когда девочка пяти или пяти с половиной лет начинает раздевать тебя – это фантастика".

Сам Кентлер был открытым гомосексуалом. При этом он жил с несколькими приемными сыновьями.

Несмотря на то, что его идеи подвергались критике в 1990-е и 2000-е годы, в некрологах Кентлера именовали "поборником разрешительной сексуальной морали", который "воплотил гуманистическую задачу полового воспитания".

Что касается упомянутого эксперимента, то Кентлер пояснял, что педофилия – при условии, что та не сопровождается насилием – детям и подросткам не только не вредит, но и позволяет им высвобождать свою сексуальную энергию.

В конце 1980-х годов Кентлер представил отчет о своем эксперименте властям, назвав его в целом успешным. Ученый отмечал, что бывшие воспитанники обрели финансовую независимость, вели "достойную, скромную" жизнь и что никто из них не стал гомосексуалом.

"Мне было ясно, что эти трое мужчин так много сделали для "своих мальчиков", прежде всего, потому, что имели с ними сексуальные отношения", – писал Кентлер в отчете для Сената Берлина, который сейчас хранится в берлинском музее гомосексуальности.

Ранее в Днепре задержали 56-летнего педофила. Мужчина подозревается в изнасиловании 12-летней девочки.