Пенс объяснил Трампу, почему не выйдет изменить результаты выборов - NYT

Майк Пенс и Дональд Трамп / Reuters

Действующий вице-президент США Майк Пенс сообщил действующему президенту США Дональду Трампу о том, что у него отсутствуют достаточные полномочия для того, чтобы изменить результаты президентских выборов в день их утверждения в Конгрессе 6 января 2021 года.

Как сообщает авторитетное американское издание The New York Times со ссылкой на источники, во вторник, 5 января, во время еженедельного обеда с президентом, Пенс сказал Трампу ‒ он не верит, что у него есть право заблокировать подтверждение Конгрессом победы демократа Джо Байдена на президентских выборах-2020.

Данное заявление Пенс якобы сделал всего за несколько часов до того, как Трамп написал на своей странице в Twitter ‒ "вице-президент имеет право отклонять обманным путем выбранных избирателей".

Однако позже представители Трампа опровергли публикацию NYT.

"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня - это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", ‒ заявили они.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.