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Пенс объяснил Трампу, почему не выйдет изменить результаты выборов - NYT

6 января 2021, 08:25
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В канун грядущего официального объявления победителя выборов президента США-2020 Майк Пенс провел регламентный обед с Дональдом Трампом.

Пенс, Трамп
Майк Пенс и Дональд Трамп / Reuters

Действующий вице-президент США Майк Пенс сообщил действующему президенту США Дональду Трампу о том, что у него отсутствуют достаточные полномочия для того, чтобы изменить результаты президентских выборов в день их утверждения в Конгрессе 6 января 2021 года.

Как сообщает авторитетное американское издание The New York Times со ссылкой на источники, во вторник, 5 января, во время еженедельного обеда с президентом, Пенс сказал Трампу ‒ он не верит, что у него есть право заблокировать подтверждение Конгрессом победы демократа Джо Байдена на президентских выборах-2020.

Данное заявление Пенс якобы сделал всего за несколько часов до того, как Трамп написал на своей странице в Twitter ‒ "вице-президент имеет право отклонять обманным путем выбранных избирателей".

Однако позже представители Трампа опровергли публикацию NYT.

"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня - это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", ‒ заявили они.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

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