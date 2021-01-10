Пенс пригрозил Трампу 25-й поправкой к Конституции / Reuters

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник из окружения Пенса, вице-президент оставил этот вариант на случай, если действующий глава Белого дома станет "более нестабильным". На этой неделе стало ясно, что такой вариант возможен, добавил источник.

В соответствии с поправкой 25, если вице-президент и большая часть кабинета заявят о недееспособности президента, Пенс автоматически станет исполняющим обязанности главы государства, а затем дело перейдет в Конгресс. При этом Пенс останется исполняющим обязанности президента на все время рассмотрения этого вопроса, даже если Конгресс задержит принятие решения.

В США поправку 25 к Конституции приняли после убийства Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.

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