Пенс пригрозил Трампу 25-й поправкой к Конституции

25 поправка предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности.
Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
Как сообщает CNN со ссылкой на источник из окружения Пенса, вице-президент оставил этот вариант на случай, если действующий глава Белого дома станет "более нестабильным". На этой неделе стало ясно, что такой вариант возможен, добавил источник.
В соответствии с поправкой 25, если вице-президент и большая часть кабинета заявят о недееспособности президента, Пенс автоматически станет исполняющим обязанности главы государства, а затем дело перейдет в Конгресс. При этом Пенс останется исполняющим обязанности президента на все время рассмотрения этого вопроса, даже если Конгресс задержит принятие решения.
В США поправку 25 к Конституции приняли после убийства Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.
Последние события в США – о чем сообщалось ранее:
- 9 января в компании Google объявили о блокировке в своем магазине популярного среди сторонников Дональда Трампа приложения Parler.
- 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
- Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок.
- В руководстве Палаты представителей заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
- 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.