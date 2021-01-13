Пенс выступил против досрочного отстранения Трампа от власти

Вице-президент США призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество.
Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США за неспособность исполнять обязанности главы государства.
Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которое распространил Белый дом.
"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", - говорится в письме Пенса.
По словам вице-президента, 25-я поправка к Конституции США "не является средством наказания и узурпации", а применение этой поправки "создало бы ужасный прецедент".
Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации.
"Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - заявил Пенс, пообещав способствовать процессу мирной передачи власти.
Таким образом, что Пенс сыграл на опережение Палаты представителей, которая пока что только обсуждает резолюцию с призывом к нему отстранить Трампа и занять его место в Белом доме до инаугурации избранного президента Джо Байдена.
Читайте такжеИванка Трамп поссорилась с отцом из-за Байдена – СМИ
Протесты в США и импичмент Трампу - о чем сообщалось ранее:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- Члены правительства США начали обсуждать возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
- Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.
- Позже действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства.
- Видеообращение Трампа было записано через сутки после массовых беспорядков в Вашингтоне. По данным CNN, Трамп записал видео только потому, что ему угрожает потенциальный импичмент.
- Действующий президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что не верит в то, что вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности.