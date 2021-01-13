Пенс выступил против досрочного отстранения Трампа от власти

Пенс отказался отстранить Трампа и занять его место до инаугурации Байдена / Фото Reuters

Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США за неспособность исполнять обязанности главы государства.

Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которое распространил Белый дом.

"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", - говорится в письме Пенса.

По словам вице-президента, 25-я поправка к Конституции США "не является средством наказания и узурпации", а применение этой поправки "создало бы ужасный прецедент".

Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации.

"Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - заявил Пенс, пообещав способствовать процессу мирной передачи власти.

Таким образом, что Пенс сыграл на опережение Палаты представителей, которая пока что только обсуждает резолюцию с призывом к нему отстранить Трампа и занять его место в Белом доме до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

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Протесты в США и импичмент Трампу - о чем сообщалось ранее:

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.

В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.